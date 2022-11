A darab főpróbáján Koltay Gábor elmondta: az előadás elsősorban 10-12 éves gyerekeknek szól, akik internet mellett nőnek fel, így elképesztő mennyiségű képi információ éri őket nap mint nap.

– Nehéz nekik úgy a színpadon bemutatni egy játékot, hogy az hasson. Tamási Áron játékai nemcsak arról szólnak, hogy a jó legyőzi a rosszat, hanem tele van olyan asszociációkkal és utalásokkal, amik nemcsak a mű keletkezésének idején, hanem sok-sok évtized múlva is megfontolandók. Nehéz színpadra vinni, mert olyan látványos mesevilágot kell teremteni, ami ebben az iszonyatos képi zűrzavarban is hat a nézőkre. Az Ördögölő Józsiás nemcsak egy kiváló színpadi mű, de ma is aktuális gondolatokat közvetít, ami jó lenne, ha összetalálkozna a gyermekek érzéseivel. Ezért nagyon keményen dolgoztunk, nagyon komolyan vettük. Nagyszerű színészek játszanak a darabban, akik alázattal álltak hozzá a munkához – ismertette a rendező.