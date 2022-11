Dr. Szitás László, a Dévaványai Sportegyesület elnöke kifejtette, immár hagyományosan, több évtizede van női foci egyesületüknél, az utóbbi években pedig elég nívós bajnokságokon is elindultak. Részt vettek többen között NB II.-es és egy Pest-megyei regionális küzdelemben is. Ez utóbbihoz kapcsolódva, a Pest-megyei szövetségtől érkezett hozzájuk a felkérés, miszerint csatlakozzanak az UEFA Playmakers programjához.

Az elnök kifejtette, az említett program Magyarországon egy teljesen új kezdeményezés, amelyet egyébként Európában az UEFA két éve indított el. Célja, hogy az 5-8 éves korosztályú lányokat játékos formában vonják be a labdarúgás körébe. Ismertette, esetükben a fiúkétól eltérő felfogással és edzésmódszerrel igyekeznek a mozgást és a labdajátékot megszerettetni velük. Mindez hosszútávon egy tömegbázis képzést jelentene.

Dr. Szitás Lászlótól megtudtuk, a program úgy épül fel, hogy ősszel és tavasszal is 10-10 foglalkozást tartanak, egy-egy sorozatba pedig 30 gyermeket vonnak be. Itt azonban nem ér véget a dolog, hiszen egyfajta utókövetés is. Ennek során arra derítenek fényt, hogy a foglalkozásokon részt vevő lányokból néhány év múlva hányan lesznek valamelyik egyesületnél igazolt játékosok, illetve a különböző korosztályokban hányan futballoznak majd közülük.

Dévaványán már elindult a program, amelybe sikerült Ecsegfalvát is bevonniuk 16 kislánnyal, ahol a kevés lakosságszám miatt nincs lehetőségük a gyerekeknek szervezett sportolásra. Hozzátette, már régóta gondolkoznak azon, hogy valamilyen formában bevonják a szomszéd községet a sportéletükbe, amire a Playmakers program egy jó apropó volt.

Örömükre szolgál, hogy mind az ecsegfalvi polgármester, Galambos István, mind pedig a helyi óvodavezető és általános iskolai tanítók partnerek voltak a községen lakó gyerekek csatlakozásában. Hozzátette, azért is jó már a kisebb, akár óvodás korú gyerekeket is bevonni a sportfoglalkozásokba, mert mire egy ecsegfalvi gyerek egyébként ötödikes korában be tud csatlakozni az edzéseikhez, már van lemaradása. Éppen ezért a női labdarúgáson túl a többi szakosztályban is keresik már a lehetőséget, hogy miként tudnak becsatlakozni fiatalabb korban a község gyermekei.

Visszatérve a Playmakers programra dr. Szitás László elmondta, ez egy, a Disney és az UEFA által közösen életre hívott új módszertan, ahol a foglalkozásokat lebonyolítókat nem is edzőknek, hanem játékmestereknek nevezik. A dévaványai szakemberek egy két napos képzésen vettek részt előzetesen Székesfehérváron. Feladatuk az, hogy a jelenlegi, őszi időszakban, a Jégvarázs 2. című mese elemeire felfűzve, tematikus oktatókönyv alapján tartsanak foglalkozásokat a gyerekeknek nyolc részletben, két ismétléssel. Részletezte, egy-egy mesejelenetre vannak felfűzve ezek a foglalkozások, és lényegében a bátorság, a segítőkészség és a hősökké válás motívumaival dolgoznak. A lányoknak ezen szerepekbe kell beleélniük magukat a kézműves kreatív- és mozgáselemeken keresztül. Tehát vannak labdás és labda nélküli játékos feladatok is. Így például a rajzolás, valamint az, hogy egy útlevéllel juthatnak el egyik foglalkozásról a másikra, így a fantáziájukat is megmozgatják.