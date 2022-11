– Olyan jól sikerült az iskola udvarán ez a program is, hogy a dedikált meznek és a sok jószándékú adakozónak köszönhetően akkor 5 millió forintot is meghaladta a bevételünk értéke, s ezzel ez az alkalom is beírta magát Kardoskút történelmébe. A jegyző által felajánlott mezt pedig a meghívásunkat elfogadó Erdős Norbert országgyűlési képviselő nyerte meg tombolán. Ő ismét felajánlotta az őszi jótékonysági bál fődíjának – ezt már Varga Pál polgármester mesélte el.

Ennyi előzmény után, a hétvégén, telt házzal, nagy sikerrel megtartották a sok évtizedes hagyományokkal rendelkező Katalin bált Kardoskúton, ahova baráti társasággal érkezett a pusztaföldvári Babcsán Pál. Ő volt a tavalyi bálon is a legszerencsésebb, hiszen a 2021. évi báli tombola fődíjának is ő volt a nyertese. Akkor két tombolát vásárolt. Idén hatot - mert hallotta, hogy ezzel ő is hozzájárulhat a jótékonysági gyűjtéshez.

– Még mindig hihetetlen számomra, hogy megismétlődött a tavalyi szériám. Szombaton a hat tombolából három volt nyertes, a pipere és ajándéktárgy után álmomban se hittem, hogy a fődíj nyertes szelvénye az enyém. Megható számomra, hogy részese lehettem ennek a rendezvénynek. Én a fődíj kisorsolásának pillanatát az est fénypontjaként éltem meg. Még most is csillogó szemmel olvasgatom a névjegyeket, nézegetem a kézilabda sport egyik sporttörténeti kincsét. Otthonom legbecsesebb helyére kerül – nyilatkozta hírportálunknak a boldog nyertes.