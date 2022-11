Autószerelők tettek mestervizsgát a napokban Békéscsabán. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 180 órás felkészítő tanfolyamát követően a pusztaottlakai Árgyelán Ákos, a békési Boros Imre, Csávás Zsolt Sándor, Nagy Ádám László, Vég Dávid Mihály, a nagyszénási Kocsis László Krisztián, a dobozi Liseczki Ferenc, Szűcs Ákos Balázs, valamint az orosházi Vitális Sándor végzett sikeresen.

Mindenki másért szerette volna megszerezni a mestercímet. Csávás Sándor Zsoltnak például vállalkozása elindításához volt szüksége a papírra, illetve szívesen sajátította el az újdonságokat is. Mint mondta, a fiatalok közül viszonylag kevesen érdeklődnek a szakma iránt, amely szerinte egy nagyon szép hivatás. Presztízst jelent, hogy a munkát, amit elvégeznek, nemcsak szóban ismerik el, hanem esetleg a közösségi oldalakon is.

A felkészítő tanfolyamon oktatott Kiss Péter, a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakembere is. Elmondta: a középiskolában évente 20-30 tanuló végez, az más kérdés, hogy a fiatalok hosszú távon a szakmában maradnak-e, hiszen az autószerelés helyett idővel sokan sofőrnek állnak vagy éppen külföldre mennek dolgozni. Ebben a szakmában nem lehet elkényelmesedni, állandóan tanulni kell, hiszen mindig újabb és újabb technikák bukkannak fel, kerülnek a kocsikba, amelyeket szerelni is tudni kell. Hangsúlyozta, a duális rendszer sokat segít, hiszen eredményes ágazati vizsgát követően már műhelyben dolgozhatnak a tanulók munkaszerződéssel, ráadásul jövedelmet is kapnak, illetve ami fontos, bepillantást nyernek a valódi munka világába.