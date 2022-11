– Az első keréken hiányzik a prizma. Már pótoljuk is a két küllő közé. Csengőd működik? Nem? Adok rendőrségi csengőt – lépett Kis Rozália egy kisdiákhoz, majd fordult is a következő nebulóhoz, ahol a fékek ellenőrzésével kezdte az ellenőrzést. Mindent rendben is talált, a tanulót megajándékozta egy láthatósági hátizsákkal. Majd átnézte egy újabb érkezőnek a kerékpárját.