A Szent-Györgyi középiskola számos, így egészségügyi, művészeti, nyomdaipari, rendészeti, szociális és sportedzői területen kínál képzéseket. Az egészségügy iránt érdeklődőknek megmutatták a gyermekgondozással, ápolással foglalkozó tanműhelyeket, sőt betekinthettek egy órába, ugyanúgy, mint a divat, varrás felé kacsingatók. A nyomdaipari fellegvárban a diákok kipróbálhatták a gépek egy részét, egyedi füzeteket készíthettek. A művészeti ágakon belül betekinthettek a fotózásba, de az is kiderült, hogy a grafikusok közel sem csak ceruzával és papírral dolgoznak, a számítástechnika és a programok itt is nagy szerepet játszanak. Az iskola tanulói már maguk is elkészíthetik a tablójukat, hiszen a grafikusok megtervezik a dizájnt, a fotó szakosok fényképezik a diákokat és tanárokat.

Ugyancsak izgalmas pillanatokat tartogatott a Kemény Gábor technikum is, ahol alapvetően három képzési területet mutattak be a nyolcadikosoknak: a gépjármű mechatronikai technikust, amelyen belül van szerviz és gyártás szakmairány, a megyében egyedülálló logisztikai technikus, amelyen belül logisztika és szállítmányozás vagy vasúti árufuvarozás irányban lehet szakosodni, illetve a közlekedésüzemvitel-ellátó technikus. A gyerekek megtudták, a klasszikus autószerelés már a múlté, hiszen javítás közben mindig előkerül a számítástechnika is, sőt ez az a szakma, aminek a tanulása soha nem ér véget, hiszen állandóan új technika kerül a járművekbe.

Akárcsak a Szent-Györgyi, a Kemény is több felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, így nemcsak könnyebb a továbbtanulás, hanem egyes órákat akár is ki lehet hagyni a felsőoktatásban, hiszen középiskolában már elsajátították azt a területet.

A Hirschmann szintén izgalmas terület volt, a programba belefért egy kis játék, aztán megtekinthették az üzemet is a fiatalok. A Hirschmann egy nemzetközi viszonylatban is jelentős kommunikáció-elektronikai vállalat, járműantenna-rendszereket gyárt, amelyek a jelenlegi technológiai fejlődésben egyre nagyobb szerepet kapnak az autóipari piacon.