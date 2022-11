A hetedik-nyolcadik osztályos diákok számos szakterülettel ismerkedtek meg hétfőn. A Szent-Györgyi Albert technikumban bepillantottak az egészségügyi, kreatív, nyomdaipari és a rendészeti képzésekbe.

Majd a csoport ellátogatott a kommunikáció-elektronikával foglalkozó Hirschmann Car Communication Kft.-hez. A cég járműantenna-rendszerek gyártójaként egyre nagyobb szerepet kap az autóipari piacon, ráadásul duális képzőhelyként mechatronikai technikustanuló középiskolásoknak biztosítanak gyakorlati helyet. A duális oktatás nagyszerű lehetőség, hiszen a fiatalok már az iskola mellett is munkatapasztalatot, de legfőképpen gyakorlatot szereznek, magabiztosabban léphetnek ki a munka világába.

Ugyancsak duális képzőhely a Linamar Hungary Zrt. A vállalat hírneve az autóipar számára gyártott fémhajtómű és erőátviteli termékek precíziós megmunkálására épült. Azonban a Linamar szakértelme, rendszerei és tapasztalata messze túlnő az autóipari ágazaton, hiszen számos termék készül itt, a hajtóművek főbb precíziós fémalkatrészeitől kezdve, a Skyjack kosaras emelvényén, vagy az OROS által tervezett és gyártott mezőgazdasági termékekig.

A hetedik-nyolcadik osztályos diákok számos szakterülettel ismerkedtek meg.

A fiatalok minderről nem csak szóban hallottak, meg is nézhették a szakembereket munka közben. Láthatták, hogyan dolgoznak a robotok, ahogyan azt is, miként válik rozsdás anyagból századmilliméter pontossággal megmunkált alkatrész, sőt, az is kiderült, hogy a 3D-s nyomtatókkal nemcsak műanyag alapanyagból lehet bármit elkészíteni, hanem fémből is.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával térítésmentesen segít a fiataloknak a pályaorientációban. A munkatársak osztályfőnöki órákat, iskola- és üzemlátogatásokat szerveznek, de egyéni tanácsadással is szolgálnak.