Polgár Zoltán alpolgármester hírportálunknak elmondta, számos megkeresést kaptak korábban a kérdésben, amelynek folyományaként több kiemelten érintett városrészre, a Malomasszonykertbe és a Nevelő, illetve a Csallóközi utcára, Dánfokra és a Gőzmalom sorra is térfigyelő kamerákat telepítettek. A városban egyébként jelenleg huszonhét ilyen eszköz található, és hamarosan további tízet helyeznek majd el a település különböző pontjain. A kamerákat a közterület-felügyelők folyamatosan figyelik, és csak októberben mintegy tíz alkalommal tettek feljelentést az önkormányzat szakemberei illegális szemétlerakás miatt. Mint arról hírportálunkon is írtunk, akadt olyan autós, aki be is ismerte a tettét, és gondoskodott a szemét elszállításáról.

– A kamerák mellett közterület-felügyelőink, illetve a mezőrök napközben óránként felkeresik a legkritikusabb területeket, éjszaka pedig a rendőrség teszi ugyanezt – fogalmazott az alpolgármester, aki kitért arra is, hogy egy előremutató együttműködés körvonalazódik a kormányhivatal és a rendőrség szakembereivel. Hozzátette, a Malomasszonykertben a közelmúltban Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselővel lakossági fórumot tartottak, és szórólapozni is fognak, hogy akinek még nincs szerződése a hulladékszállításra, az kössön. A BKSZ. Kft. pedig ötvenkét hulladékzsákot biztosít számukra, ami biztosítja a szemét elszállítását.

– A legtöbb illegális lerakó nem az érintett területeken él, vagy nem ott rendelkezik ingatlannal, a térfigyelő kamerák segítségével azonban lehetőségünk nyílik beazonosítani őket. Olyan infravörös eszközöket is felszereltünk, amelyek éjszaka is megfelelő minőségben rögzítik az eseményeket – fogalmazott. Polgár Zoltán hangsúlyozta, zéró toleranciát hirdettek az illegális lerakókkal szemben, mert szeretnék mindenki számára a megfelelő lakókörnyezetet biztosítani.