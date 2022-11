Látogatásakor Erdős Norbert országgyűlési képviselő már a végeredményről számolhatott be. A Magyar Falu Program keretében elnyert forrás jóvoltából a már alaposan megrongálódott kövesút teljes hosszában kapott új aszfaltréteget. Fehérné Andorka Ildikó polgármester elmondta, a mezőgazdasági földtertületek megközelítése ezen az utcán történik zömében. 2022 júniusában elkezdődött és egy hónap alatt be is fejeződött a munka 1300 méter hosszúságban, 3 méter szélesen.

– A folytatásban is van s lesz feladata az önkormányzatnak – tette hozzá a település vezetője. A Széchenyi utca rövidebb szakaszára szeretnének pályázni a Magyar Falu Programban.