A hosszú hétvégére, amikor sok hozzátartozó érkezett szerettei sírjához, elkészült a kivitelező, a Városüzemeltetési Zrt. a munkákkal. Az önkormányzat megrendelésére megépült kiselemes térkőburkolattal, bruttó 25 millió forintból tizenhat parkoló, ebből egy mozgáskorlátozott. Ezzel a temető megközelíthetősége, a közelben élők közlekedése is javult, a környezet rendezettebbé vált. Benkő Ferenc vezérigazgató azt is elmondta, az ott élőkkel együttműködve, kérésüknek megfelelően, a fásításban is szeretnének részt venni.