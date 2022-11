Míg korábban három, tavaly, szeptemberi befejezéssel plusz egy kilométer hosszan újították fel a Mezőtúrt Szarvassal összekötő 4631-es számú utat. Pénteken pedig újabb megújult szakaszt adtak át, most 1.7 kilométeren zajlottak a munkálatok, melyet készre jelentett a kivitelező. Így összesen már közel hat kilométer hosszan lehet biztonságosabban és gyorsabban közlekedni a két város között – olvasható a szoljon.hu összeállításában.

– Rendkívül jelentős beruházás, ami megvalósult itt, a szarvasi úton – hangsúlyozta az ünnepélyes átadón Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere.

– Nagyon fontos lépés ez Mezőtúr lakossága, és a környező települések életében. Ez az út a szarvasi komp irányába, illetve a város egyik legfontosabb külterületéhez, a mezőtúri, Túrtői holtág-rendszerhez vezet. Ezért turisztikai szempontból is jelentős fejlesztés ez, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy mind a mezőtúriak, mind a hozzánk látogató horgászok is biztonságosan kijuthassanak a területre.

Számunkra azért is különösen fontos ez az út, mert a városhoz tartozó Pusztabánréve településrészhez vezet ki, és az ott élő lakosok is nagyon várták, hogy ez a szakasz megújuljon, ráadásul a területen számos mezőgazdasági vállalkozás működik, melyek munkáját nagyban segíti az, hogy kiváló minőségű úton közlekedhetnek – részletezte a beruházás jelentőségét a városvezető.

Az eseményen a térség országgyűlési képviselője, Herczeg Zsolt elmondta, a Szarvas felé vezető út nemcsak három szakaszban, de három különböző pályázat segítségével valósult meg. Vagyis, nemcsak uniós, hanem hazai forrás is segítette az útfejlesztéseket.

– Ha egy kicsit messzebb megyünk ettől a helyszíntől, arról is beszélnünk kell, és nagyon örömteli volt a számunkra az elmúlt évek fejlesztései kapcsán, hogy Mezőtúrt most már minden irányból olyan minőségű úton lehet megközelíteni, amely a 21. században elvárható. Régiónkat délről az M44-es autóút érte el, északról pedig az M4-es autópálya, melynek Törökszentmiklósig tartó szakaszának átadása ez év elején történt meg. Ez óriási dolog a mezőtúriaknak és a térségünkben élőknek is, hiszen most már kétszer kétsávos úton közelíthetjük meg az ország számos pontját, nem utolsósorban a fővárost is – hangsúlyozta a képviselő.

A mostani beruházással együtt már közel hat kilométer hosszan lehet biztonságosabban és gyorsabban közlekedni a két város között /Fotó: Nagy Balázs/

Mint mondta, az alsóbbrendű útszakaszok tekintetében is jelentős fejlesztések valósult meg a közelmúltban, a jövőre nézve pedig hozzátette, a négyes számú választókerületben az elkövetkezendő években hét, a közlekedésbiztonságot javító útfelújítás indul el.