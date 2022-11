– Ön volt az, aki a szegedi Járványügyi Ellátó Központban lelkipásztorként jelen volt a betegeknél. Több esetben az utolsók között volt, akikkel a beteg találkozott. Hogyan élte meg mindezt?

– Az ott töltött idő alatt a leüdítőbb az volt, amikor beszélgetni is tudtam a beteggel, hiszen sajnos legtöbbször eszméletlen állapotú, lélegeztetőgépen lévő személyeket láttam el. Fontos, hogy ilyenkor is beszéljünk hozzájuk, hiszen hallanak minket, tudják, hogy mellettük vagyunk, ezt jó, ha hozzátartozóként is tudjuk. Több száz beteget láttam el és bíztam a Jóisten kegyelmére az elmúlt két évben. Számomra ez lelkiekben egy nagyon megterhelő időszak volt, de ugyanakkor egyfajta megtiszteltetés volt az, hogy az utolsó óráikban, napjaikban fel tudtam készíteni a betegeket a Jóistennel való találkozásra, hogy tiszta lélekkel és tiszta szívvel tudjanak megállni Isten előtt. Bízok benne, hogy ők is imádkoznak értem Istennél.

– Minden évben mécseseket is visz az alsóvárosi és a belvárosi temetőben lévő gondozatlan sírokra. Miért?

– 100-100 mécsest szoktam vinni ezekbe a temetőkbe, idén azonban bővült a lista. A Dugonics temetőben is gyújtottam mécsest és imádkoztam az elhunytakért a gondozatlan síroknál, augusztustól ugyanis én látom el a felsővárosi egyházközséget, amelyhez ez a temető tartozik, ezért fontosnak tartottam a lista bővítését. Jó cselekedetként élem meg mindezt, mert úgy vélem, hogy ha mindannyian meggyújtanánk 4-5 olyan elhunyt sírjánál egy mécsest és elmondanánk egy imát, akikről a földi létben senki sem emlékszik meg, sokkal szebb világban élnénk. Emberségesebben tudnánk egymáshoz viszonyulni. Egészen biztos, hogy akinek mécsest gyújtunk a sírjánál, hálás érte, imádkozik értünk Istennél, mi pedig érte imádkozunk, tehát a szeretetkapcsolat működik - írja a delmagyar.hu.