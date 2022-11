A fiatalember múlt pénteken reggel is dolgozni indult, amikor vétlenként egy frontális ütközésben vesztette életét. Ismerőse, Csatári László, aki a gyűjtést is elindította, lapunknak elmondta, Fecó nagyszerű, végtelenül kedves ember volt, akit nem lehetett nem kedvelni. Párjával több évet küzdöttek, hogy gyermekük lehessen, ami négy esztendővel ezelőtt sikerült is, gyönyörű ikerfiaik születtek. Nagyon jó gondolkodású, összetartó családról van szó, és mivel a fiatalember szülei elhunytak, velük, a családdal él Fecó húga is.

A képen még együtt a család, az édesapát tragikus körülmények között elvesztették

A hozzátartozókat lelkileg rendkívüli módon megviseli, és anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe hozta az édesapa fájdalmas elvesztése és fájó hiánya. Szabó Ferenc óriási űrt hagyott maga után. Laci ezért is kezdeményezett gyűjtést a család érdekében.

Csatári László, a Laurus Duó Kft. dolgozójaként indította a gyűjtést a cégnél, és arra kért mindenkit, hogy aki támogatni tudja a családot, Fecó párja, Erdélyi Csilla 11773339-00397243-as (OTP Bank) számlaszámára utalja át a segítséget, illetve, aki a készpénzben akar segíteni az a Csaba Center információs pultjánál kihelyezett gyűjtődobozban is elhelyezheti adományát. Ugyanitt ruhákat és tartós élelmiszereket is le lehet adni, mert arra is nagy szükség van. Az ikerfiúk mérete 104-es, de már kicsit nagyobb, 110-es ruhák is jól jönnek, hiszen a gyerekek gyorsan nőnek.