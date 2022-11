A kilencvenéves békéscsabai férfi elmondta, a lokomobil nem volt még önjáró, lóval vontatták, a cséplőgép elé is oda kellett tolni. Kis hatásfokú, 10–60 kilowattos teljesítményű energiafejlesztő egység volt, melyet tűztér, gőzkazán, dugattyús gőzgép, forgattyús tengely és lendkerék összeépítésével alakítottak ki.

Az 1810-es évektől másfél évszázadon keresztül gyártották ezeket az eszközöket, melyek szórványosan az 1970-es évekig maradtak használatban. Helyüket aztán a dízelmeghajtású traktorok vették át.

Melis Mihály elárulta, az ötvenes években ő is dolgozott traktorosként állami gazdaságban, cséplés is volt a reszortja, de akkor már modern munkaeszközöket használtak. Fiatalon gyakran megfordult gépkiállításokon, sőt máig üzemképes gőzgépekből, stabilmotorokból álló magángyűjteménye is van.