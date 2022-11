A napokban jelent meg Bánki-Révész Adrienn Így éld túl a dackorszakot - Bevált praktikák kimerült szülőknek című könyve. Aki gyermeket nevel, azonnal sejti, miről is szól a kötet. Minden szülőben feltör egy emlék, egy rémálom. A dackorszakos történetekből nem lehet kifogyni, hiszen erről gondoskodnak a két-három éves csemeték. De hoppá! Már ez sem teljesen igaz! A pörgős világ sajnos a legkisebbeknél is előrébb hozta a dackorszakot. Erről is beszélgettünk Adrienn-nel, meg arról, mi inspirálta könyvírásra.

– Kisgyermekekkel foglalkozom 0-5 éves korig. Igen, felgyorsult világunkban már másfél éveseknél beszélünk dackorszakról, ami kitart 3 éves korig, majd csökkennek a hisztis, dührohamos időszakok. A szülőket nagyon megviseli ez a korszak, mert nehéz azt kezelni, hogy gyermekük kibillen egy addig nyugodt állapotából: hirtelen megváltozik a viselkedése, ellenkezik, olyan dührohamokat produkál, amiket előtte sosem. A szülő pedig kétségbe esik, hogy is kezelje.

– Hány év szakmai tapasztalat után döntött a könyvírás mellett?

– Közel húsz éve foglalkozom kisgyermekes családokkal, a konzultációs munkát 6 éve végzem. Akik hozzám fordultak bármilyen problémával, azoknál szinte mindig ott volt kísérő jelenségként a dackorszak. De ami a könyvírás felé terelt, az a covid. Mindent bezártunk, megszűnt a kapcsolattartás. Kérdőívet készítettem, miben tudnék a családoknak segíteni, és ők a dackorszakot emelték ki. A be- és összezártság új helyzet elé állított mindenkit. A szülők is stresszesebbek voltak, a sok bizonytalanság kihatott a gyerekekre, felerősödtek a hisztis megnyilvánulások. Így született meg a könyv, amit hanganyaggal egészítettem ki, és e-book formában is elérhető. Akár vasalás, mosogatás közben is lehet hallgatni.

– Mitől több, vagy más ez, mint bármelyik, eddig megjelent szakirodalom?

– Fókuszáltam arra, hogy a mostani szülőgeneráció is részben már a képernyők előtt felnőtt nemzedék. Könyvem a mai szülőkhöz szól, a legfrissebb agyi és idegrendszeri kutatások eredményeinek figyelembevételével. Ma már sokkal többet tudunk a kisgyermekek fejlődéséről, s arról, hogy ez miként befolyásolja érzelemkifejezési képességüket. Igyekszem hangsúlyozni azt is - a régi felfogással szemben –, hogy a dac nem akaratgyakorlás. Keresi a kicsi gyerek a határait: önérvényesítés-önfeladás között kell egyensúlyba kerülnie. A könyvvel segítséget szeretnék nyújtani a szülőknek ahhoz, hogy olyan bevált módszereket alkalmazzanak, amivel jó irányba terelhető a gyermek viselkedése. Szólok arról is, hogy ehhez szükségesek a jó családi szabályok is.