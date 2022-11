Dr. Görgényi Ernő polgármester az előterjesztés tárgyalása során elmondta, az energiaköltségek csökkentése érdekében a testület már a megelőző ülésén határozott arról, hogy az energiaköltségek csökkentése érdekében igazgatási szünetet rendelnek el a polgármesteri hivatalban, amelynek idejére a dolgozók kiveszik a szabadságukat, a fűtést leveszik, minimális áramot használnak, így is spórolnak. Ezt az időszakot akkor december 21-től január 1-ig határozták meg. A döntést követően jelent meg a kormányrendelet, amely szerint a kabinet december 22-től január 6-ig igazgatási szünetet rendelt el az államigazgatási szerveknél, és a téli szünet is hasonló időintervallumban lesz. A polgármester hangsúlyozta, célszerűnek tartják, hogy ehhez igazodjanak, és hosszabbítsák meg a városban is az igazgatási szünetet. A soron kívüli, ügyeleti rendben intézhető ügyeleti ügyek, azonban változatlanul intézhetők lesznek.