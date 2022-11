Várszegi György tűzoltó főhadnagy elmondta, idén több mint kétszáz lakóház-tűzhöz riasztották a kollégáit. Negyvenegyen megsérültek, többségük füstmérgezést szenvedett, négy ember pedig életét vesztette.

– Az áldozatok átlagéletkora 65 év volt, a legfiatalabb 52, a legidősebb 80 évesen hunyt el. Sokszor az idősek kerülnek bajba, mert mire észlelik a tüzet, már halálos mennyiségű füstöt lélegeznek be – árulta el a szóvivő, hozzátéve, a legtöbb lakástűz megyénkben is a nyílt láng használatára, az elektromos, vagy fűtési hibákra, a figyelmetlen főzésre, dohányzásra vezethető vissza.

A lángok leggyakrabban a kéményekben, a konyhákban, a hálószobákban, a tárolókban, illetve nappalikban csaptak fel, huszonhárom épület oltásakor gázpalackok jelenléte nehezítette a tűzoltói beavatkozást. Hangsúlyozta, élni kell az ingyenes kéményseprés lehetőségével, és évente érdemes szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket.

– Régi házakban rendszeresen, többször felül kell vizsgáltatni az elektromos hálózatot, tanácsos a konyhába, hálóba, nappaliba füstérzékelőt helyezni. Ahol ilyen berendezés működött, a lakók nem sérültek meg, hamar észlelték a tüzet, így az anyagi kár mértéke is csekélyebb volt – részletezte a szakember. Kiemelte, gyakori probléma a hibás vagy szabálytalan kémények működtetése. Ilyenkor kéménytűz keletkezhet, sőt fennáll a szén-monoxid-mérgezés lehetősége is. Október végéig ötven szén-monoxiddal összefüggő eset adott munkát a tűzoltóknak, ketten szenvedtek mérgezést. A szóvivő azt is elárulta, hogy idén már huszonhat esetben hívták kéménytűzhöz a beavatkozókat.

– A hulladékok háztartási égetését régóta törvény tiltja, a festett vagy lakozott fa, rétegelt lemez, bútorlap, raklap, építési fahulladék, színes, „fényes” papírhulladék, petpalack, műanyag, autógumi, rongy égetése nemcsak tilos, hanem veszélyes is. Elégetésükkor a bennük található, mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezzel szennyezve a környezetet, és az emberi egészséget - sorolta, hozzáfűzve, ha az égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, a szobában lévők belélegezhetik, ami egyes műanyagok esetében halálos is lehet. Aláhúzta, a szennyezőanyagok lerakódhatnak a kéményben: később tüzet okozhatnak.