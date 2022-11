Nyár végén és ősszel rendszerint megjelennek kóborló pusztai ölyvek az Alföldön, s néhány példány át is telel hazánkban. Ezek egyike már több éve a Dévaványai-Ecsegi pusztákat választja telelőhelyül, s idén is szerencsésen visszatért. Rendszerint ugyanazokon a helyeken látják. A földön ülve lesi zsákmányát, amely leggyakrabban mezei pocok, de a rágcsálók mellett szívesen fogyaszt gyíkokat is.A pusztai ölyv jóval nagyobb termetű, mint a nálunk is gyakori egerészölyvek (Németországban éppen ezért sasölyvnek is nevezik). Fakós-vörhenyes színezetű. A Körös-Maros Nemzeti Park területét évente általában 5-8 pusztai ölyv választja telelőhelyül.