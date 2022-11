Jankó Erzsébet, a művelődési ház igazgatója elmondta, elérték a céljukat: a pandémia idején is ez az ötlet, s ennek a kivitelezésére elindított horgolós munkafolyamat még jobban összekovácsolta közösségüket. Erre a jó példára figyeltek fel országosan is és egyre több visszajelzést és gratulációt kapnak, másokat is inspirálnak. Helyben, Mezőkovácsházán is sokan várják már az egyedi karácsonyfa felállítását, aminek az ünnepélyes pillanatai, kivilágítása megtörténik december 4-én.