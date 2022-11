Szarvas Péter hangsúlyozta: Békéscsaba igazi zöld város, az utcák és a terek tele vannak magas, lombos fákkal, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy tiszta legyen a levegő. A közterületeken 63 ezer fa található, és évről évre bővítik a számukat: idén Jaminában és a Magyar utcában 1500-1500 erdészeti csemetét ültettek el. Most pedig a MOL-Új Európa Alapítvány révén 70 fát ültettek el a város három helyszínén.

Varga Tamás fontosnak nevezte, hogy rendezett legyen a város, és emlékeztetett: Békéscsaba nemrég különdíjat érdemelt ki a Virágos Magyarországért versenyen. Úgy véli, ha a lakótelepek között is hirdetnének megmérettetést, akkor a legszebbek között lenne a Lencsési. Ahogy a városvezető, ő is kiemelte: nagy gondot fordítanak a fák gondozására, nyáron a locsolásukra, most pedig a falevelek összegyűjtésére.