A másik példányt a makói híd lábánál láttuk, amint a köveken rovarokra vadászott. Itt, a Maros-mentén minden télen számítunk a hegyi billegető megjelenésére, ugyanis a Bihar-hegységben költő példányok a folyó mentén, akadály nélkül tudnak levonulni az itteni, alacsonyabb területekre.

A hegyi billegető alakjában hasonlít a nálunk is gyakori barázdabillegetőhöz és a sárga billegetőhöz. Utóbbihoz színezetében is hasonlít, de sötétebb szürke, szinte fekete a háta, és a hímeknek élénk szem-, illetve bajuszsávja is van.