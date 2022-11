– A fenntartható jövőt, a klímavédelmet szolgálja minden egyes elültetett fa, erre eddig is jelentős összegeket áldozott a város és lehetőségeihez mérten így tesz a jövőben is. Az alapítvány támogatásával tovább bővül a faállományunk. Nagy gondossággal járunk el, gondozásukra is figyelmet fordítunk – mondta el Dávid Zoltán. Lövei Ferenc örömét fejezte ki, hogy a Dózsa utca az egyik helyszíne a fásításnak. Az ott lakóknak is fontos a zöldfelület, az árnyat adó, levegőt tisztító erős és egészséges fák megléte.

– Szorgalmazom, hogy minél több fát ültethessünk ezen a városrészen. Tíz ezüsthárs kap helyet a Dózsa utcában, folytatva a meglévő ezüsthárs fasort, egészen a Lázár Vilmos utcáig – tette hozzá a helyszínen.