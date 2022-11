Mihály Zoltán az Orosházi Rock és Blues Egyesület elnöke, a messze földön híres Orosházi Rock Klub vezetője magánkiadásban jelentette meg a 100 év blues – Alabama című könyvét. Négy év munkája van benne – mutatta lapunk munkatársának a vaskos kiadványt, miközben folyamatosan érkeztek a barátok, a zenerajongók a könyvbemutatóra.

Már a következő kötet is nyomdakész, és a harmadiknak az előkészületein is dolgozik a szerző – ez is kiderült a beszélgetős est előtt, ahova megérkezett testvére, Mihály László is, akit a képzőművészeti kiállításokról ismer az orosházi közönség. Ő ezúttal nem csupán a családi-testvéri kötődés miatt jött el: ő volt, aki a könyv hátsó borítóján látható portrét megfestette Mihály Zoltánról.

(Balról) Balogh Zsolt beszélgetett Mihály Zoltánnal a kutatómunkáról. Fotó: A szerző felvétele

– Számomra a zene olyan mint a levegő, melyet belélegzek. Nélküle nincs élet, nincs álom, nincs semmi. A könyv mottója is lehet ez a két mondat – e szavakkal ajánlotta az est résztvevőinek a figyelmébe a kötetet és a szerzőt a házigazda, Buzai Csaba, a könyvtár igazgatója.

Az est házigazdája, Balogh Zsolt bevezetőjében úgy fogalmazott, Orosháza felkerült a zeneirodalom térképére, sőt, az Egyesület Államokéra is. Mihály Zoltán, a két lábon járó rocklexikon, már 60 éve gyűjti az információkat, a lemezeket.

Hat évtizeddel ezelőtt még nem volt internet, de még szakirodalom se. Kellett hozzá egy lábtörés, egy kockás füzet, meg elszántság... Valahogy így kezdődött a gyűjtés.

Mihály Zoltán zenekutató, nyugdíjas a bemutatkozásakor elmesélte, rocklexikon írására szánta el magát a hetvenes években. Rájött, őrültség, mert ő 8 ezer oldalasban gondolkodott. Lemondott róla. A 2000-es években egy könyvet kapott ajándékba a blues történetéről.

– Óriási hatással volt rám. Ötletet és motivációt adott. Ha nem csináltam rocklexikont, készítek mást: megkeresem a blues gyökereit. Több ezer fotót letöltöttem, rengeteg lemezem van, úgy döntöttem, rendszerezem és kutatok tovább. Három év alatt állt össze a hatalmas anyagból a kézirat, majd újabb egy év volt a nyomdai előkészület, és most veheti a kezébe az olvasó ezt a könyvet. A folytatás is kikristályosodott már a fejemben, hiszen ha a gyökereket keresem, akkor a blues előzményét is fel kell kutatnom. Rengeteg anyagot összegyűjtöttem, és területenként bemutatom a témát. A második, a Mississippi zenei gyökereit bemutató már félig készen van. A harmadik kötet is formálódik: Louisiana zenevilágát mutatja be. Majd a keleti part felé kanyarodok, onnan északra, végül a nyugati résszel zárom. Hét-nyolc kötet biztos lesz – mondta nevetve. Csak egészség legyen hozzá.

Amikor Balogh Zsolt megkérdezte, hogy volt-e a gyűjtésben bárki is a segítségére Mihály Zoltánnak, kiderült, csak magára számíthatott. S ennek már 60 éve. Akkoriban...

– Eltörtem a lábamat 1959-ben, unalmamban tekergettem apám rádióját, BBC adásokat hallgattam. Megfertőződtem. Akkortól kockás füzetembe kigyűjtöttem az ott hallottakat. Később már a magazinokban olvasottakat gyűjtöttem, a régi bakelit lemezek borítóiról is rengeteg információt szereztem a könnyűzenével kapcsolatban. De angolul volt minden. Megtanultam a nyelvet. Fordítgattam, s így egész jól összeállt akkoriban a gyűjtés, majd jött az internet világa, meg az eredeti könyvek is a segítségemre voltak. Van forrás, bőséges ma már.