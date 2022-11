Dr. Árpási Zoltán dékán köszöntőjében elmondta, a november 2003 óta a tudomány hónapja, ami az egyetemek életében különösen fontos. Ennek apropóján színvonalas programot állítottak össze; délelőtt „A történelmet a győztesek írják. Vagy mégsem?” címmel dr. Rákóczi Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója hívta közös gondolkodásra a vendégeket és a hallgatókat plenáris előadásán.

Czagány Gábor főiskolai docens a méltányos kereskedelemben megjelenő új trendeket ismertette, majd a nap Micheller Magdolna, Simon Sándor és Máthé Ilona szekcióüléseivel folytatódott.

Dr. Árpási Zoltán

Fotós: Für Henrik

A gazdasági, humán vonal mellett az idegennyelv, és Hajtmann Ildikó énekén keresztül a zenetudomány is fókuszba került. Dr. Árpási Zoltán hangsúlyozta, az oktatói mellett a diákköri szekció is bemutathatta kutatási eredményeit, és újdonság volt, hogy idén Aradról, Nagyváradról, Kolozsvárról is érkeztek hallgatók az egyetemre. A nemzetközi szekció jelenléte kapcsolatépítésre, határokon átnyúló kutatásra is lehetőséget adhat.