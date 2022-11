– A látvány terén elsősorban gömbökben, félkörökben gondolkodtak. Ezek kifejezik azt az összefogást és szeretetet, amely mindezt életre hívta és amelyre szükség van a rohanó világban – ismertette Lenkefi Zoltán, a Napsugár bábszínház igazgatója a karácsonyfa előtt, amely köré egy félgömb épült. A főtéren emellett helyet kapott a betlehemi jászol, illetve számos faház: az egyikben gyermekrajzokból nyílik kiállítás, egy másik pedig a Mikulás otthona lesz, amely mellett egy postaládát is elhelyeznek, ahol feladathatók az üzenetek, kívánságok. Színpad szintén épül, ahol vasárnaponként programokat tartanak.

Emellett helyet kap a Szent István téren klasszikus körhinta, amelyre ingyenesen fel lehet ülni, egy karámban bárányok bégetnek, amelyeket meg is lehet simogatni. Ólomkatonák őrzik majd a városháza bejáratát, illetve lesznek játékok is, mint óriáskirakó és forgó város. Sőt, kihelyezik a rénszarvas húzta szánt, valamint azt a fotófalat is, ahol a Mikulással lehet fényképezkedni. Közben folyamatosan kellemes zene szól a kitett hangfalakból, a faházakban pedig lehet majd kapni többek között forró kakaót, forralt bort, kürtőskalácsot, a szolgáltatók főleg csütörtök és vasárnap között, délutántól estig lesznek elérhetők.