Adománygyűjtés indult, és azóta többen ruhákkal és pénzzel is segítettek. Komáromi Attiláék háza lakhatatlanná vált, jelenleg felesége édesanyjáéknál laknak. Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere arra kérte a lakosságot, hogy a sajnálatos tűzeset kapcsán, amennyire tehetik, támogassák a családot anyagilag is. A polgármester a család kérésére megadta Facebook-oldalán a számlaszámot is. Takarékbank, Komáromi Attiláné: 50432277-10002429.