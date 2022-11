A felhívás szerint mindkettőre november 21-ig nyújtható be pályázat, egy alkalommal. A tűzifa támogatásról kifejtették, a kérelmet a legalább idén január elsejétől állandó bejelentett dévaványai lakóhellyel rendelkező lakosok adhatják be formanyomtatványon. Egy lakcímen csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. A kérelemhez csatolandó a kérelmező és családja október havi jövedelmének igazolása, illetve fontos, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 85.500 forintot, egyszemélyes háztartás esetén pedig a 128 ezer 250 forintot. Hangsúlyozták, a kérelmek elbírálása előtt ellenőrzik a fával történő fűtésre alkalmas berendezés meglétét. Továbbá nem nyújthat be kérelmet, aki idén már részesült települési tüzelőanyag támogatásban.

A gázfűtésről elmondták, azon háztartások jogosultak pénzbeli támogatásra, ahol gázkonvektorral vagy gázkazánnal fűtenek. Itt is, hogy a pályázónak bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie Dévaványán, szükséges hozzá jövedelemigazolás, és a bevétel nem haladhatja meg a fenti összegeket.