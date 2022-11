Országos szinten is egyedülálló kezdeményezés, hogy a fiatalok a békéscsabai városházán nyílt napon vehetnek részt – kezdte Szarvas Péter polgármester. Kiemelte: szeretnék, hogy a diákok immár középiskolásként beleláthassanak a döntési folyamatokba, hogy milyen ügyeket intézhetnek a hivatalban – erről az osztályok vezetői tájékoztatókat is tartottak számukra.

Elmondta, pont csütörtökön ülésezett a városi közgyűlés, közel harminc napirendi pontot tárgyalt. Az önkormányzati képviselők írásban kapták meg az előterjesztéseket, és szavaztak is az adott témákban. Ezek közül érdekes lehet a fiatalok számára az, hogy egy cég azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy közösségi elektromos rollereket – mintegy száz-százhúsz járgányt – hozna Békéscsabára. Egy három hónapos próbaidőszakot tartanak, megnézik, hogy milyen, működőképes-e a rendszer. Ugyancsak őket érintheti, hogy a MÁV-sporttelepen, a Csányi utcában jelentős fejlesztést valósítanak meg, itt található az extrémsport-pálya is.

A fiatalok a szavazógépet is kipróbálhatták a városháza dísztermében

Hangsúlyozta, hogy szintén a városi közgyűlés ülésein hoznak olyan, szintén fiatalokat érintő témákban döntéseket, mint a közétkeztetés, az autóbusz-közlekedés, a sport és a kultúra területe, a járdák és bicikliutak építése, a fák gondozása, az, hogy rendezvényekre mekkora forrást biztosítanak. Aláhúzta, a Csabai Garabonciás Napok szervezésére az önkormányzat évi 6 millió forintot fordít, amely a középiskolások egyedülálló eseménye.

Szarvas Péter polgármester beszélt arról is, hogy miként lehet valaki polgármester vagy önkormányzati képviselő – ugyanis a következő választás idején, nagyjából másfél év múlva, 2024 tavaszán várhatóan ők is választatnak, sőt választhatók is lesznek, addig betöltik a 18. életévüket. Jelezte: Békéscsaba tizenkét választókerületre van osztva, az adott körzetben élők pedig dönthetnek arról, hogy a jelöltek közül kit tartanak a legalkalmasabbnak a kerület képviseletére. Így kerülnek be tizenketten a városi közgyűlésbe, valamint listákról további öten. Városvezetőt közvetlenül választanak a jogosultak, legutóbb, 2019-ben négyen szálltak ringbe ezért a tisztségért.

A nyílt napon mintegy száz középiskolás vett részt

A nyílt napon részt vett Szarvas Péter polgármester mellett Varga Tamás alpolgármester és Nagy Ferenc alpolgármester, dr. Kiss Gyula aljegyző, a fiatalok vezetői közül pedig Lipcsei Emese diákpolgármester és Éber Boldizsár diák-alpolgármester.