A békési testület elnöke elmondta, a magyar hungaricuk mozgalom három szintű: helyben, megyei és országos szinten gyűjtik és rendszerezik, osztályozzák a magyar értékeket, hagyományokat. Ebbe Békés városa is bekapcsolódott, és náluk is van helyi értéktár. Ebbe vették fel a nyáron a gimnázium régi könyvgyűjteményét, valamint a református templom idén 150 éves orgonáját. Most a városvédő és szépítő egyesület javaslatára Farkas Gyula munkássága, valamint a 120 éves Békési Gazdasági Ismétlő Iskola került be az értékek közé, amiről napokban tartott ülésén döntött az értéktár bizottság.

Mucsi András kiemelte, Békésen és térségében nagy hagyománya van a mezőgazdasági kultúrának, amely sokszor a megélhetés egyetlen forrása is volt. A XIX. század végén jött létre a településen a Békési Ipariskola, amely 636. számú ipari iskola néven volt ismert évtizedekig, majd 2000-ben beolvadt a Farkas Gyula Mezőgazdasági Szakképző Intézet és Gimnáziumba. A vármegye 1901-ben olyan megállapítást tett, hogy Gyulán, Szarvason és Békésen szükséges lenne gazdasági ismétlő iskola felállítása, ezt 1902-ben a közgyűlés megerősítette, és Farkas Gyula személyében egy községi tanítót állított a szervezés alatt álló intézmény élére. A tanító 1870-ben született, édesapja fakereskedő volt. Több országos szakmai szervezet tagja és vezetője, 12 éven át a békési képviselő-testület tagja volt, 26 éven át pedig a békési iskolaszék jegyzői feladatait is ellátta. 1952-ben hunyt el.