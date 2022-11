– A pannonkőris az első 20-30 évben intenzíven növekedő, esztétikus kinézetű, ősszel pirosló levelű növény. Bízunk abban, hogy sok helyit csalogat majd a parkba szép időben – tette hozzá.

Schenkerik Zsuzsanna választmányi tag ünnepi köszöntőjében kiemelte, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek három „mozgó” tanösvénye is van – Hermann Ottó, Beporzó és Klíma Vándortanösvény – amely reményei szerint a jövőben Kétegyházára is kitelepülhet. A választmányi tag az MKNE pulikutya logójával ellátott ajándékkönyveket, dalosfüzeteket is átadott a diákoknak.

Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester és Abrudán Andrea alpolgármester elmondta, településük támogatja a fenntarthatóságra nevelés ügyét, így az akcióhoz az önkormányzat is csatlakozott; négy gömbjuhart ültetettek el. Az esemény egyúttal a november 19-én kezdődő Európai Hulladékcsökkentési Hétre való ráhangolódást jelentette a helyi gyerekeknek, amelyen évek óta aktívan részt vesznek.