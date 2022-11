Több fejlesztést is terveznek

Kun Miklós egyéb fontos fejlesztésekről, illetve elképzelésekről is szólt. A megújult vízi gyermekparadicsomot augusztusban adták át, egy közép-európai szinten is egyedülálló létesítmény született, ami a kapacitást is növelte. A vendégek visszajelzése egyértelműen kedvező, a gyerekbetegségeket pedig kiküszöbölik.

Kun Miklós elmondta, várhatóan a következő főszezonra átépítik a főépületet, amelynek során több funkció, az öltözők, éttermek, irodák, gyógyászat és raktárak kerülnek át a „Favázas épületből”. A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás elindult, a nyertes kivitelezővel várhatóan decemberben kötnek szerződést, a munka pedig utána kezdődhet.

Ugyancsak az elképzelések között szerepel a kupolás wellnessépület rekonstrukciója, és fedett szaunakomplexummá alakítása, valamint a lovarda felújítása. Az ennek terveztetéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás várhatóan még novemberben elkezdődik. Az épületet 1984-ben alakították ki, majd a 2000-es évek elején felújították, de mostanra megérett egy komolyabb rekonstrukcióra.