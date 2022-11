– Cégünk életében régen várt változás vette kezdetét ezzel az építkezéssel. Az első tervek már 2018-ban elkészültek, a befektetői döntés mellett sok segítséget kaptunk: a magyar állam jelentős támogatással segítette a beruházást, helyi, hatósági támogatás is hozzájárult munkánk sikeréhez. Találtunk kivitelezőt, aki az ütemtervnek megfelelően halad az építkezéssel. Itt tartunk – mutatott körbe a cégvezető a 70 százalékos készültségű projekt egyik épületében, ahol a dán technológia jelentős részét is felszerelték már. Elhangzott, a beruházás egyik fontos törekvése, hogy a termelés minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon. Ezért az épületek fűtése hőszivattyús rendszerrel történik majd, amely alapja a hígtrágyából nyert hő felhasználása. Az elektromos energiát napelemek szolgáltatják. A keletkezett hígtrágyát pedig szerves trágyaként, injektálós módszerrel juttatják vissza a termőföldekre, ezzel is építve azok talajkultúráját és tápanyag tartalmát.

FirstFarms Hungary bejárás

Sarusi-Kis Tamás arról is beszélt, hogy megkezdték a munkavállalók toborzását, az új dolgozók felvétele, betanítása zajlik. A két új telep vezetőjelöltjét kiválasztották. Széleskörű érdeklődés övezi egyébként a munkavállalói oldalról a beruházást.

Erdős Norbert örvendetesnek nevezte, hogy olyan együttműködésre látunk példát, ami a beruházó részéről bizalom, hiszen 8 milliárdos projektről van szó, amihez a magyar kormány biztosít több mint 2,5 milliárd forint forrást. Helyi szinten is kiváló példája a jó együttműködésnek, hogy a kormányhivatal gyors döntéseivel segít egy ilyen fejlesztést. A társaság jelenlegi 55 munkavállalójának a száma jelentősen bővül, 25-30 fővel.

– A térség országgyűlési képviselőjeként számomra ez is hatalmas érték – tette hozzá a politikus.

Takács Árpád azt hangsúlyozta, ez a beruházás tipikus példája annak, amikor egy jó ötlethez, egy kiváló technológiához csatlakozik egy befektetői, beruházói akarat, egy kiváló érdekérvényesítő országgyűlési képviselő, és a magyar kormány. Plusz kiegészülve a helyi önkormányzattal, összehangolva létrehoznak egy olyan produktumot, ami a hosszú távú fejlődését szolgálja a térségnek. A főispán méltatta a cég társadalmi szerepvállalását és a térség 4 településén a foglalkoztatásban betöltött feladatát.

Kiemelte, a fejlesztés és a foglalkoztatásbővülés mellett a cégcsoport tevékenységei után itt fizet adót. És az sem mellékes, hogy ezeken a telephelyeken olyan dán technológiai tudásra tesznek szert a dolgozók, amely hosszú távon Magyarországon hasznosul. A cég pedig tovább erősíti meghatározó szerepét a hazai élelmiszer-előállításban.