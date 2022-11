Nosztalgiáztak: Mészöly Kálmán, Benke Laci bácsi is zsűrizett

Az esemény reggel 6 órakor kezdődött az iskola udvarán, a híres gádorosi körmös pálinka elfogyasztásával. A verseny résztvevői a hagyományos falusi disznótor összes munkafázisát bemutatták, a böllércsapatok fél-fél sertést dolgoztak fel. A zsűri minden munkafolyamatot értékelt.

A résztvevők hozzáértő mozdulatokkal láttak munkához, és közben jókat nosztalgiáztak. A visszatérők például megemlékeztek Benke Laci bácsiról, aki sok éven át zsűrizett Gádoroson és adott praktikus tanácsokat fantasztikus humorával fűszerezve. A csanádapácaiak arra is emlékeztek, hogy 2016-ban járt itt Mészőly Kálmán, tisztelői nagy örömére. Ő is zsűrizett Gádoroson, ahogy az erős ember, Fekete László is.

No, de a nosztalgiázás mellett sok apró részletre is figyelniük kellett a versengő csapatoknak: törekedtek arra is, hogy a higiénés előírásokat maximálisan betartsák, a zsűri ne találjon abban hibát. Szépen díszített asztalokkal várták a bírákat.