Mint kiemelte, hamarosan megtartják a műszaki átadás-átvételi eljárást, és jövő héten visszaadjuk a megújult utcát a járműforgalomnak.

Hozzátette, a körforgalomban már most is lehet közlekedni, a kivitelező igényes, szép munkát végzett. A polgármester kitért arra, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai elültették a cserjéket és a fákat, ezúttal is szemet gyönyörködtető látványt nyújt munkájuk eredménye.

– Azok elé a házak elé ültettek cserjéket, amely ingatlanok lakói vállalták, hogy locsolják a növényeket, kapálják az ágyásokat. Erre a közüzemi nkft.-nek nem lesz kapacitása, ezért szükséges a lakók szerepvállalása, de nem kötelező. Ezért, aki nem vállalta a cserjék gondozását, oda füvet vetettek, a fűnyírás ugyanis jogszabály alapján kötelessége minden ingatlan tulajdonosnak – fogalmazott a polgármester, aki hangsúlyozta, valóban megszépült a környék, teljesen máshogy néz ki, mint korábban.