Az Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület több mint 20 évvel ezelőtt alakult. Napjainkban telepükön, Szikháton 180 kutyáról gondoskodnak, macskákat nem fogadnak. Telepvezetőjük, Pusztai Ilona elmondta, az utóbbi időszakban megsokszorozódott a feléjük irányuló megkeresés. Naponta legalább 5-6 kutyát szeretnének náluk elhelyezni, de ezt csak akkor tehetik meg, ha kiürül egy kennel. A telepen folyamatosan várják az örökbefogadókat, hogy cserélődhessen az állomány. Az örökbefogadási kedv az elmúlt időszakban megtorpant, de Pusztai Ilona elmondása szerint októberben már nagyobb volt az érdeklődés a kutyusok iránt.

– Azt tapasztaljuk, hogy egyre több a kidobott, megkínzott kutya. A szaporítók is szélnek eresztik az agyonfialtatott, chip nélküli ebeket. Nehezebb a mostani időszak, nagyon is érezzük – fogalmazott.

Egyre több a kidobott kutya Békésben Fotós: Für Henrik

Mindemellett megduplázódott a gyógyszerek ára, növekedtek az orvosi költségek, és a táp ára is kúszik felfelé. – Szerencsések vagyunk, hogy az orosháziak figyelnek a szikháti telep lakóira. Hoznak tápot, bejönnek, foglalkoznak az állatokkal, vagy csak a kapu elé leteszik az adományt – sorolta a telepvezető, aki még nem tudja, első, emelt áramszámlájukon mekkora összeg szerepel majd.

Pusztai Ilona hozzátette: korábban volt ivartalanítási ingyenes program, ami a kutyáknál augusztusban ért véget, és abban reménykednek, hogy támogatóik segítségével folytathatják.

Pusztai Ilona orosházi telepvezető és Kai Richter német önkéntes

Fotós: Für Henrik

A békéscsabai Remény-Lak Állatvédő Egyesület hat éve alakult, Szarvasi úti telephelyükön jelenleg 120 kutyáról gondoskodnak. Néhány cicájuk ideiglenes gazdiknál van elhelyezve. Bencsik Tiborné elnök elmondta, hogy most kötötték be az áramot, így még nem tudják, hogy mekkorák lesznek a kiadásaik, de már maga az áram bevezetése is milliós tétel volt. Mindenesetre sok volt a fogyasztásuk, így magas számlára készülnek. Az egyesület elnöke elárulta, már most látják, hogy a kutyáktól folyamatosan szabadulnak meg az emberek, sokkal több kutyát dobnak ki az elmúlt időszakban, mint korábban. Bencsik Tiborné elmondta, ők is tudnak segíteni annak, aki szorult helyzetben van, akár egy zsák táppal, csak ne dobják ki a kutyákat az utcára.

– Óriási baj az, hogy az emberek még mindig nem foglalkoznak az ivartalanítással. Dobálják ki zsákszámra a pár napos, hetes kölyköket zsákokban, erdőkbe, vízelvezető árokba, anyástól. Tehát brutális a helyzet, és azt látjuk, hogy nem javul, hanem csak romlik – fogalmazott.

Gazdira várva Fotós: Für Henrik

Bencsik Tiborné azt is kiemelte, nincs akkora kapacitásuk, amennyi kóbor kutya van, ráadásul az örökbefogadási kedv is csökkent. Főként a kistermetű vagy kölyökkutyákat keresik, a nagyobb kutyák akár évekre is bent ragadnak a menhelyen. Csökkent sajnos az adakozási kedv is, pedig most van a legnagyobb szükségük a segítségre. Nagyon fogy az élelem, a takarók, a forgács, a szalma, ezekre van most a legnagyobb szükségük.

Kitka Hajnalka főállásban üzletkötőként dolgozik. 2015-ben kezdett el kijárni a Csabai Állatmenhelyre, akkoriban fogadott örökbe egy három lábú cicát is. Először csak kutyát sétáltatott kint, majd egyre mélyebben kezdett foglalkozni az állatmentéssel. 2016-ban kertes házba költözött, akkor vitt haza egy cicát, majd gyorsan gyarapodott a számuk, rövid idő alatt negyvenen lettek. Ehhez hozzájárult, hogy a Csabai Állatvédők ideiglenes befogadója lett, illetve szájhagyomány útján is ismerik Hajnit a városban, tudják, hogy hozzá lehet fordulni. Amikor pedig hívást kap egy sérült, kóbor cicával kapcsolatban, akkor indul és macskát ment.

Bencsik Tiborné még nem tudja, mekkora kiadásokkal kell számolni a csabai telephelyen Fotós: Bencsik Ádám

Mindez óriási energiákat, nagyon sok időt és pénzt igényel. Jelenleg 56 cicáról gondoskodik a saját háza mellett kialakított otthonban, mint mondta, ez a szám a duplája annak, amit ideálisan elbírna. Hajni elárulta, mindig is szeretett volna egy cicaotthont, ahol a beteg macskák életük végéig élhetnek. Illetve szeretne függetlenedni és saját lábra állni, ezért alakította meg idén ősszel a Kilenc Élet Alapítványt.

– Alapítványi keretek között több lehetőségem van, pályázni is. Például a legutóbbi, nyertes pályázatnak köszönhetően 20 cicát tudok ivartalanítani – fogalmazott az alapító. Hozzátette: több helyről csurran-cseppen támogatás, illetve a saját fizetésének a nagy részét is a cicák ellátására költi, így tudja fenntartani a cicaotthont. Elárulta, hogy a legnagyobb összeg a négylábúak etetésére, valamint az orvosi költségekre megy el, ezek árai az utóbbi időben rengeteget emelkedtek. Kitka Hajni elmondta, hogy ha valaki segíteni szeretne, akkor amire mindig szüksége van, az az élelem (főként hús vagy száraztáp), macskaalom, alomtálca, alomlapát, takarók, szemcsepp, fültisztító pálcika, vattapamacs, papírtörlő és fertőtlenítőszer.