Hétfőn reggel jártunk a csabai piacon is. Az agórán is úgy tudják, hogy rájuk nem vonatkozik a szabályozás, ugyanakkor egyelőre nem is indult roham sem a tojásért, sem a krumpliért.

Ezt követően több üzletet is felkerestünk. Akadt, ahol arról is informálták a vásárlókat, hogy még a kormánydöntés előtt kiadtak egy szórólapot, amiben még magasabb áron szerepel a tojás. Annál azonban jelenleg olcsóbban adják a terméket, mert az időközben hatósági áras lett. Egyébként mind krumpliból, mind tojásból akadt bőven. Előbbiből többféle csomagolást, kiszerelést is láttunk, illetve természetesen lédig is elérhető volt, míg a tojásból is különböző méretekből választhattak a látogatók.