Kugyeláné Décsei Mónika, a Szarvasi Arborétum kommunikációs munkatársa elmondta, a Pepikert változatos növényvilága miatt különleges ősszel, hiszen annak egy része az őszi lombszíneződéskor válik igazán láthatóvá. A színek pedig vonzzák a szemünket, főként ősszel, amikor már készülünk arra, hogy egy „sötétebb” évszak következik.

A Szarvasi Arborétum ékessége ilyenkor többek között a perzsa varázsfa, amelynek ezekben a hetekben vörös színű lombozata látszik. Ezek azért is látványosak, mert a nagy, gyepes felületek közepére ültették őket többségében. Hasonlóan szemet gyönyörködtetők a tupelófák, amik szintén vörös és narancs színben pompáznak. Ezen darabok foltszerűen teszik színessé a kertet, és ez adja a változatosságot – árulta el Kugyeláné Décsei Mónika.

Az őszi munkálatokról megtudtuk, a lehullott leveleknek csupán egy részét szedik fel az arborétum munkatársai. Mégpedig az öntözött gyepes felületekről gyűjtik össze, míg például a fák közötti ösvényeken ott hagyják avarként, ami a látogatók közlekedését is segíti. Hiszen egy esős időszak után sár helyett a leveleken lehet sétálni. A kertészek számára továbbá most következik a téliesítendő növények beköltöztetése az üvegházba, amivel az első, erősebb fagyokra várnak. Közben a hétvégék előtt a burkolt utakat megtisztítják a levelektől, illetve begyűjtik azokat a fákat, amik kidőltek, vagy kivágták őket. Feldolgozásuk ideje ugyanis most jött el, ami azt jelenti, hogy fűtenek velük, illetve mulcs lesz belőlük. Emellett fafaragó kollégájuk is az említett faanyagokkal dolgozik, melyekből a következő évre új padokat, asztalokat, kerítéselemeket és irányítótáblákat készít.

Kugyeláné Décsei Mónika elmondta, az őszi lombszíneződés lényegében egy esemény az arborétumban. Ilyenkor szívesen érkeznek hozzájuk spontán túrákra, gyaloglásokra. De szervezett programjuk volt az őszi Éjszakai csapatjáték, vannak rövidebb és hosszabb vezetett túráik, Agrárkaland című kiállításuk, ami egy izgalmas csapatjáték keretében fedezhető fel, illetve az őszi szüneten lévő gyerekeknek is kínáltak foglalkozást.

Látogatásunkkor épp az Őszi Madarász Napra érkeztünk, amin egy gyermekcsoport vett részt. Ezt előzte meg a természetbúvár-, és a szöszmötölő nap. Utóbbiakon fedezték fel a gyerekekkel a színes leveleket, a makkokat és a különböző őszi terméseket, valamint az állati nyomokat a kerten belül. A levelekből és termésekből alkotások is készültek.