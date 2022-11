– Negyven éve dolgozik műszaki ellenőrként, jelenleg pedig a piachoz kapcsolódó beruházás építészeti részének műszaki ellenőrzését végzi. Milyen feladatai vannak még emellett jelenleg?

– A piacon kívül a bábszínház műszaki ellenőrzését végzem. A szívem csücske a bábszínház, mert egész fiatal koromban, amikor még Szegeden dolgoztam, akkor a helyi bábszínházban báboztam. Tehát van egy nagy szerelem a bábozás iránt, így különös büszkeséggel tölt el, hogy az új létesítményt is tudom ellenőrizni. Ehhez a projekthez tartozik még a Beliczey kúria műemlék épületének ellenőrzése. Külön büszkeség, hogy a kivitelezővel karöltve sok-sok imádkozás árán az épület egyben maradt, mert elég romos állapotban volt, de sikerült megmenteni és nagyon szép lett.

– A közelmúltban dr. Cserei Pál díjban részesült pályázatának köszönhetően. Mit lehet tudni a pályázatról, milyen érzés, hogy ön nyerte el ezt a díjat?

– A dr. Cserei Pál díj a Békés Megyei Mérnöki Kamra egyik legjelentősebb kitüntetése a mérnöki tevékenységet folytató szakemberek számára. Egy öttagú bírálóbizottság dönt arról, hogy kinek ítéli oda az elismerést. Engem felkértek a pályázatra, mert tudvalevő volt, hogy elég nagy projektekben vettem részt. Ennek a díjnak az a lényege, hogy elismerje a jelentős mérnöki létesítmények megvalósításában közreműködő – akár tervező, akár kivitelező, vagy más területen dolgozó – szakemberek munkáját. Az eddigi díjazottak többnyire tervezők és mérnökemberek voltak, műszaki ellenőr még nem részesült ebben a díjban. A pályázatomban is azt emeltem ki, hogy a műszaki ellenőrzés, bár nem olyan, mint a kivitelezés, nem tervezés, de ettől függetlenül elég fontos része egy kivitelezési folyamatnak, hiszen a műszaki ellenőr tevékenysége is hozzájárulhat ahhoz, hogy a végén valóban egy jó minőségű, igényes mű készüljön el, ami a beruházónak is a kedvére válik. Nagyon örültem ennek a díjnak, és további inspirációt ad a munkámhoz a jövőben. Ez a díj azt is jelenti, hogy valamit letettünk az asztalra, mindez sokat jelent egy mérnök embernek.

– Mi a pontos feladatköre egy műszaki ellenőrnek? Hogyan kell elképzelnie egy laikusnak?

– A lényeg az, hogy a terveket elsősorban át kell nézni. Ha probléma van a tervekkel, akkor észrevételezni kell. Ezek után, gyakorlatilag a kivitelezés minden egyes fázisát ellenőrizni kell, két szempont miatt. Először is, hogy terv szerint készüljön el az a kivitelezési munka. Ebbe beletartozik a kitűzések helyessége, később úgynevezett eltakarási engedélyeket adunk. Például egy elkészült vasbeton szerkezet vasszerelését ellenőrizzük, amire, ha az terv szerint készült el, akkor kiadjuk a betonozási engedélyt. Ezen túlmenően folyamatosan ellenőrizni kell a beépített anyagok minőségét. A beépített anyagokhoz tartoznak úgynevezett teljesítménynyilatkozatok, különböző minőségi papírok, amiket meg kell vizsgálni: meg kell nézni, hogy a terv szerinti anyagról van-e szó, azon túlmenően, hogy minden rendben van-e vele, és ha igen, a műszaki ellenőr engedélyezi beépíteni. A későbbiek során pedig, amikor már kezd összeállni az épület, akkor az apróbb finomságokra kell odafigyelni, mint például, hogy a burkolatok ne legyenek botlásveszélyesek, a különböző alkatrészek pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Tehát alapvetően a tervszerintiségre, a beépített anyagok minőségére kell odafigyelni.

– Mit tart a legszebbnek a munkájában és mi jelenti a legnagyobb kihívást?

– A legszebb, amikor egy műszaki átadáson minimális hibalistával tudunk átadni egy épületet. Ez nyilván a kivitelezőnek is egy siker, de azért a műszaki ellenőrnek is, hiszen minél kevesebb a hibalista, annál jobb a műszaki ellenőr által elvégzett munka. A legnagyobb nehézség talán a szerkezetépítéshez kapcsolódóan egy bonyolultabb vasbeton épületnél a vasszerelések. A piacnál lévő parkolóháznál a parkolószintek vasszerelései nagyon-nagyon bonyolultak voltak, amit tételesen át kellett nézni, nehogy kimaradjon bármi is. Stadionoknál például az előregyártott szerkezetek pontos elhelyezése, illesztése jelenti a legnagyobb kihívást. De itt említhetném az alapozási munkákat is, ahol teljesen cölöp alapokkal dolgoztunk és nagyon oda kellett figyelni, hogy megfelelő legyen a cölöpözés, megfelelő mélységben hagyják abba a fúrást, hogy teherbíró alapra támaszkodjon a cölöp.