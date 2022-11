Békés megye 1 órája

Döngölik a káposztát, legyen a szármához

Már savanyítják a házaknál a káposztát megyénkben, hogy a disznótorokra beérjen a finomság. A sütőtöknek is itt a szezonja, lejjebb is ment az ára. A birsalma idényét is éljük, többen a káposztához használják, mások birsalmasajtot, kompótot, befőttet vagy pálinkát készítenek belőle. Egyelőre az üzletekben a gyümölcsöknél az alma vezet, a narancsnak, mandarinnak majd a mínuszok beálltával jön el igazából az ideje.

Pálinkás Ádámné, Zelenyányszki Csicsey Judit és Hrabovszki Pálné Fotós: Bencsik Ádám

Régen lábbal taposták a hordókba rakott nyers, legyalult káposztát, hogy mihamarabb levet engedjen, és összeérjenek a rétegelt alapanyagban a fűszerek. A só, az egész köménymag és bors, a babérlevél és a csöves erőspaprika adja meg az ízét a hordós káposztának. – Egy részét már legyalultuk, a többit most készítjük elő, hogy menjen a dézsákba – magyarázta Zelenyánszkiné Csicsely Judit, Pálinkás Ádámné és Hrabovszki Pálné, akik a csabai, Garay utcai szlovák tájházban készítették tegnap a finomságot. – A disznótoros töltött káposztához (szlovákul szármához) nélkülözhetetlen a savanyú káposzta. A legjobb pedig az, amit magunknak készítünk. Mi nem csinálunk annyit, hogy lábbal kelljen taposni azért, hogy feljöjjön a káposzta leve, a döngöléssel és a sózással is elérjük ezt. Tradicionális káposzta savanyítás – A dézsát jól le kell srófolni, tömöríteni, préselni az alapanyagot, másként megpuhulhat, megbarnulhat a készítmény. Négy-hat múlva már kész is a finom savanyú káposzta. Természetesen a négy-hat hetet nem ölbe tett kézzel várjuk, folyamatosan ránézünk a termékre. Ha például elmegy a leve, sós vizet öntünk hozzá. Tartósítószer viszont egyáltalán nincs ebben az élelmiszerben. Kiszely András, a Békéscsabai Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta, a Dobrí apetík!, azaz Jó étvágyat! című szakácskönyvükbe ez a recept nem került be, de csak a helyszűke miatt. Hegyesi Katalin, a csabai Mezőker boltvezetője (balra) és munkatársa, Pepóné Csató Ilona mutatja a sütőtök-kínálatot Zelenyánszkiné Csicsely Judit kitért arra, a másik szezonális termékük a sütőtök. A csabaiak többséges a kertjében termeszti, mostanában dolgozzák fel. Kettévágják, kimagvalják, szeletekere vágják, és irány a sütő vagy a kemence. Carutasu János, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője hangsúlyozta, érdemes most sütnivaló tököt vásárolni, mert csökkent a fogyasztói az ára. A sütőtök magas karotin- és C-vitamin-tartalommal rendelkezik, emellett jelentős kalcium- és foszforforrás. Egyébként pedig igazi őszi, téli csemege.

