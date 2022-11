A programot középiskolásoknak, illetve a felvételi előtt álló fiataloknak szervezték, akik színes programokkal, tanácsadással és játékokkal ismerhették meg az egyetemi életet. Emellett számos nyereményt is kisorsoltak a diákigazolvánnyal rendelkező résztvevők között, a fődíj egy nagy értékű vásárlási utalvány volt.

A rendezvényre ellátogatott Prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora is. Mint mondta, ilyen nagyszabású kitelepülés eddig még nem volt az egyetem részéről.

– A program célja, hogy a Békés megyei diákok minél részletesebben informálódjanak az egyetem képzéseivel kapcsolatban játékos, kötetlen formában. Megismerhették a már ott tanuló hallgatókat, az oktatási, tanulmányi hivatalok munkatársait, illetve néhány vezető oktatót is. Én magam is örömmel jöttem, hogy válaszoljak a felmerülő kérdésekre. Azt szerettük volna bemutatni, hogy a Gál Ferenc Egyetem nem egy „riasztó” közeg, hanem egy olyan hely, ahol a hallgatók nagyon jól érzik magukat – fogalmazott a rektor.

Az egyetem négy kara kínál naprakész tudást: Békéscsabán a gazdaságtudományi, Gyulán az egészségtudományi kar, Szarvason a pedagógiai és Szegeden a hittudományi. A rektor elmondta, utóbbi a világi hallgatóknak is nyújt hittanári és egyéb egyházi szolgálatokra felkészítő képzést. A legnagyobb hallgatói létszámmal a szarvasi pedagógiai kar büszkélkedhet, de a rektor elmondása alapján a békéscsabai gazdaságtudományi karnak is egyre nagyobb a vonzereje Békés megyében. A tanulni vágyók munka melletti, esti és levelezős képzésekre is jelentkezhetnek. Prof. dr. Dux László azt is kiemelte, az egészségügyi képzés szempontjából mind a gyulai, mind a békéscsabai kórház nagyon elismert oktatókórháznak számít.

Képalá: A munkaerőpiaci elhelyezkedést is nagyban segíti az egyetemen megszerzett képzés Fotó: Bencsik Ádám