Szegfű Gábor polgármester hangsúlyozta, a rendezvény felülmúlta a várakozásaikat, hatalmas összefogás valósult meg, hálás a helyieknek.

– Kis híján másfél millió forint gyűlt össze az önzetlen segítőknek köszönhetően, rengeteg tombolát eladtunk, a nyereményeket egytől egyig a felajánlások tették ki. Sokan licitáltak is, szintén a helyiek által felajánlott termékekre, például mézkosárra, házi pálinkára, különféle dísztárgyakra, és voltak olyanok is, akik készpénzzel járultak hozzá az intézmény felújításához. Jól sikerült a süteményvásár, a muronyi asszonyok által készített finomságok egytől egyig elfogytak – sorolta a polgármester. Hozzátette, a bálon az óvodásaik is adtak műsort, sőt, felléptek Nyíri Lajos táncosai.

– A jó hangulatról a Jooker zenekar gondoskodott, megtelt a táncparkett, a résztvevők hajnalig mulattak. Nemcsak Muronyból, hanem Békésről, Mezőberényből, Békéscsabáról és Szarvasról is érkeztek vendégek – részletezte.

Szegfű Gábor elárulta, egy pályázati eredmény alapján döntenek majd arról, mit modernizálnak első körben az óvodában. A fő cél a teljes energetikai korszerűsítés, a kor kihívásaink megfelelő fűtési rendszer kiépítése, a szigetelés, valamint a nyílászárók cseréje.

– Három óvodapedagógus és két dajka gondoskodása mellett két csoportnyi, összesen huszonöt kisgyermek tölti mindennapjait az épület falai között, nagyon fontos, hogy megfelelő, komfortos körülmények között játszhassanak, fejlődjenek óvodásaink.