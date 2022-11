A városvezetés készíttetett a nyáron egy tanulmányt, hogy miként lehetne növelni mind a közlekedés biztonságát, mind az áteresztőképességet a kereszteződésben. Egy körforgalom, de legalább egy jelzőlámpás csomópont jelentene valós és végleges megoldást. Ezek azonban a szakértők szerint a jelenleg rendelkezésre álló területen nem férnek el – a jelzőlámpás változatnál is kanyarodó sávokat kellene kialakítani –, tehát ingatlanokat kellene vásárolni, sőt, a közműveket ugyancsak ki kellene váltani.

A jelenlegi számítások szerint így ezek a beruházások mindennel együtt akár 300 millió forintba is kerülhetnek. Ekkora összeg most nem áll az önkormányzat rendelkezésére, de figyelik a pályázati lehetőségeket és bíznak a támogatásban.

A most tervezett kisebb beavatkozások – mint a STOP-táblák és előjelzők kiemelése, a burkolatprizmák – jövőre megvalósulnak, ezeket is a szakértők javasolták a végleges megoldás kiépítéséig. A kereszteződésben egy okos zebrát is létesítenek a kerékpáros átvezetés mellett. Ehhez a jogszabályi előírások miatt 9 méterrel el kell tolni a Szarvasi út irányába az autóbuszmegállót.