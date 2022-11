Néhány évvel ezelőtt Gyulán, a Paradicsomi lakótelep közvetlen közelében végeztünk feltárást egy beruházáshoz kapcsolódva. Ennek során találtuk meg egy gepida kori temetkezés nyomait, olyan különleges leletek kerültek napvilágra, amelyek kiemelt figyelmet érdemeltek – mondta el hírportálunknak Liska András. A régész szakembertől megtudtuk, hogy egyebek mellett Bizáncból származó aranypénzt, aranygyűrűt és aranyozott övveretet is felfedeztek abban sírban, amelybe egy 30-40 éves korában elhunyt, előkelő nőt temettek el annak idején.

Mint kiemelte, a lelet érdekessége, hogy a maradványok két korszak határán, a gepida időszak legvégén, illetve az avarok Kárpát-medencébe érkezésének idejéről származnak.

– Nagyon különleges időszaknak számított ez a történelemben, és az ebből a korból feltárt sírokban az aranymellékletek viszonylag ritkának számítottak – tette hozzá Liska András, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a felszínre került tárgyakból arra is lehetett következtetni, hogy a mai Gyula területén élő népességet Bizánc hatása is befolyásolta. A sírból ugyanis felszínre hoztak egy solidust, Justinianus bizánci császár 545 és 565 között készült aranypénzét.

– Akkoriban földrajzilag is viszonylag közel esett ennek a nagyhatalomnak a területe a Kárpát-medencéhez, másrészt a Kelet-Római Birodalom egyébként is több száz éven át éreztette a hatását – fogalmazott a régész szakember. Liska András szólt arról, hogy az eltemetett nő vélhetően kitüntetett, előkelő tagja volt a gepida közösségnek, hiszen a leletek arról tanúskodnak, hogy nagyobb méretű koporsóban és nagyobb sírgödörben hantolták el. A feltevést alátámasztják az előkerült arany, illetve aranyozott tárgyak, amelyek – ahogy korábban is említettük – ritkának számítanak ebben a korszakban. Ugyancsak ezt a következtetést támasztja alá, hogy a nőt elkülönítve temették el, a közelben mindössze egy gepida sír nyomaira bukkantak.

Az aranypénz története is különleges, az ugyanis a csontváz állkapocs részéből került elő, úgynevezett Kharón pénzként. A görög mitológiában Kharón, az Alvilág révésze, ő szállítja át a lelkeket ladikjában a Sztüx folyón, és neki való fizetségként tették a halottak szájába a pénzérmét. Nagyon érdekes, hogy a Kharón pénz még az Árpád-korban is létezett, az abból a korszakból előkerült leletek közül is kerültek elő ilyen érmék.