A pedagógus diákjai közül a lovasterápiás fejlesztésben részesülő gyerekek egyéni és csapatversenyeken bizonyították felkészültségüket. Büszkén mutatták be, mi mindent tanultak meg lóháton a terápiás foglalkozásokon. A csapat ügyességi versenyen a 4. helyezést érték el, egyéni számokban pedig Fábián Dorina Mia 2., Verebes Amanda 4., Györgyi Edina és Rucz Barbara megosztott 1. helyen végzett.

És ezzel valami elkezdődött Orosházán. Akik mindennek a részesei, nem is akarják, hogy vége legyen e nagyszerű kezdeményezésnek, ami nem más, mint a diákok lovasterápiával való komplex fejlesztése. Erről a tanulók felkészítője, Budavári Zsófia mesélt, aki 2012-ben szerezte meg a lovasterápiás oktatói végzettséget. Lovaival egy tanyán él és dolgozik, majd miután több szülő kérte szakmai segítségét, néhány hónap alatt híre ment: a lovak közelsége, a szakavatott tréning, a lovasterápia olyan jó hatással van a gyerekekre, hogy ezt érdemes lenne (a rehabilitációs órákon túl) tervezett keretek között folytatni.

– Egy éve kerültem a Vörösmarty iskolába. Okleveles gyógypedagógusként végeztem terápia szakirányon és segítségre szoruló gyermekek, fiatalok fejlesztésével, terápiájával foglalkozom. A Vörösmarty, a Czina és a rákóczitelepi iskola befogadó intézmény, ahol sajátos nevelési igényű gyerekeket is oktatunk. Iskoláinkban integrált osztályközösségekben tanulnak a fiatalok, akik közül többen megtapasztalták már a lovasterápia előnyeit. Lovastornáinkon - ahol nem csak a diákok, de a trénerek is fantasztikus sikerélményekhez jutnak - van értelmileg akadályozott, középsúlyos és nem beszélő, tanulási nehézségekkel küzdő, autizmussal élő gyermek is. A gyerekeknél látványos a fejlődés, hiszen mozgáskoordinációjuk, figyelemkoncentrációjuk is sokat javult az elmúlt hónapokban. Közülük kiválasztottam négyet a versenyre. Megtanulták a lovastorna elemeit, rövid idő alatt felkészültek. Így jutottunk el (önköltséggel) Fótra – sorolta Zsófi, aki már a jövőt tervezi.

Orosz László intézményvezető elképzelésükről elmondta, hogy az iskola mindig is innovatív, a megújulásra nyitott intézmény volt. A Vörösmartyban állandósult az új pedagógiai-szakmai módszerek kipróbálása, bevezetése.

– Az intézményvezetés és a kollégák nagy örömmel fogadták és befogadták Budavári Zsófia gyógypedagógust. Az iskola régi terve, és most a személyi feltétel meglétével szeretné is mihamarabb a rehabilitációs, fejlesztő tevékenységei közé beépíteni az állatasszisztált terápiák alkalmazását. A pedagógiában tudott, hogy ezek a foglalkozások segítik a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni ütemű fejlődését (is). A gyógypedagógus részéről adott az elhivatottsága mellett a szakmai hozzáértése, saját tanyáján lévő lovaival végzi a terápiát – fogalmazott Orosz László.