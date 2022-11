Opauszki Zoltán, a város környezetvédelemért felelős tanácsnoka elmondta, az idei forró és aszályos nyár is rávilágított arra, hogy képesek vagyunk-e megfelelő válaszokat adni a kihívásokra. Az energiaválság pedig arra mutatott rá, hogy mennyire meghatározók a megújuló energiaforrások, amelyek terén a város mintaprojektet valósít meg. Emlékeztetett: a klímastratégiát elfogadta a városi közgyűlés, és a témában az önkormányzat további együttműködéseket tervez. A dokumentumban nevesítettek több fejlesztést, amelyek szükségesek a célok elérése érdekében, ezek közül kiemelte a CsabaAqua projektetet, egy átfogó vízgazdálkodási rendszer létrehozását, amely megteremtené a város önrendelkezését a vizek területén.

Opauszki Zoltán

A klímaváltozás a legjelentősebb környezeti kockázatok közé tartozik – hangsúlyozta dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. A város számos beruházást valósított meg – épületeket korszerűsítettek energetikailag, fejlesztették a közlekedést –, amelyek közvetve és közvetlenül hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. Ő is kiemelte azt a nagyszabású, komplex energetikai projektet, amely napelempark építését, a geotermikus hő hasznosítását, elektromos autóbuszok beszerzését is tartalmazza. A klímatudatosságot többek között szemléletformáló programokkal javították egy 20 millió forintos projekt keretében, és ennek részeként dolgozták ki a helyi klímastratégiát is.

A klímaváltozás társadalmi és gazdasági kérdéseket egyaránt felvet – fogalmazott dr. Patkós Csaba, aki a klímastratégiát, a mintegy 150 oldalas dokumentumot kidolgozó munkacsoportot vezette. A helyiek a legfontosabb problémák közé sorolták az aszályt és a belvizet, a viharkárokat és a hőhullámokat. A szén-dioxid-kibocsátásban jelentős szerepet tölt be Békéscsabán az energia-, azaz a gáz- és áramfogyasztás, a szénnel és tűzifával való tüzelés, valamint a közlekedés. Ezek ellensúlyozására van lehetőség erdőket telepíteni, zöldíteni.