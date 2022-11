A cipészeknek is bőven akad dolga

Dézsi Lajos békéscsabai cipész elmondta, nem újkeletű a sok munka, a cipőjavítás mindig fontos volt, reméli az is marad. Annyit dolgozik, amennyit bír, mindig van mit csinálnia. Az utóbbi években sok környezettudatos vásárló tér be hozzá, olyanok, akik nem akarnak több hulladékot halmozni. Szerinte most az elszegényedés miatt is nőhet a cipőt javíttatók száma.

– Télidőben még több a munka. Még nem fagyott, a dömping majd ezután jön. Hónap elején érkeznek sokan, a fizetés után, látszik, hogy hó végére elfogy a pénze az embereknek – tette hozzá. Kiemelte, a lábbelik minősége sem a régi, előfordul, hogy nem is lehet megjavítani egy cipőt. Hogy milyen munka kerül előtérbe, időjárástól is függ, nálunk főleg ragasztás, varrás, talpalás, sarkalás folyik.

– Jelenleg több a varrni- és ragasztanivaló. Régen erre nem volt szükség, addig hordták a cipőt az emberek, amíg el nem kopott. Most egy-egy lábbeli két-három évig tart, kombinálják a bőrt műbőrrel, az is elöregszik. Még márkásabb cipőknél is előfordul, hogy két hét múlva leválik a sarka. Persze, az sem mindegy, hogyan tisztítják, a mosógép 30 fok felett tönkreteszi a ragasztást.