Megkeresésünkre a statisztikai hivatalnál arról tájékoztattak, hogy az első, online szakasz november 25-ig tart. A KSH valamennyi érintett részére megküldte a belépéshez szükséges kódot, információkat e-mailben vagy postai levélben. Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb november 25-én éjfélig online kitöltik egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt is nyerhetnek. A KSH arra biztat mindenkit, hogy válassza az adatszolgáltatásnak ezt az egyszerű és kényelmes módját. Az elmúlt összeírások során az érintettek közül minden ötödik érintett töltötte ki az adatait online-módon.

Az online szakasz lezárása után a második szakaszban, november 26. és december 15. között fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehetőségével.

Az összeírásban részt vevőket matematikai-statisztikai módszerrel választották ki – közölték a KSH-nál. A kiválasztottak a 2020. évi Agrárcenzus során összeírt egyéni gazdaságok kilenc százalékát jelentik. A cél az az volt, hogy a válaszadók elhelyezkedésükre, földterületük méretét tekintve, állatállományukra nézve reprezentálják, tehát megjelenítsék a hazai egyéni gazdaságokat.

Többen is keresték lapunkat azzal, nem tudják, hogy mi tartozik az egyéni gazdaság kategóriába. A statisztikai hivatalnál elmondták, kiindulási pontnak a háztartásokat tekintik.

„Közülük is egyéni gazdaságnak hívunk minden olyan háztartást vagy adószámmal rendelkező egyéni vállalkozást, amely mezőgazdasági tevékenységet végez” – válaszolták kérdésünkre. „Nemcsak a mezőgazdasági tevékenység végzése a fontos, hanem az is, hogy ez a tevékenysége elérjen egy úgynevezett gazdaságküszöböt. A mezőgazdasági összeírások – így a jelenlegi is – azokra a gazdaságokra fókuszál, amelyek árutermelést végeznek, az önellátásra termelő, kis földterületen gazdálkodó, kevés állatot tartókra nem.”