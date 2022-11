S hogy miként férkőzik a techno zene világába egy akvarell kép egy tehetséges művésztanártól? Miként képes egy óriási rajongótábor a hírnév felé repíteni egy dél-békési képzőművész-tehetséget pillanatok alatt? Mi köze egy Budapest Arénát megtöltő német Dj-nek a battonyai Bóka-Gulyás Nórához? A sors keze? A véletlenek sorozata? – utánajártunk, mert ugyebár, a közösségi médiában bármi megtörténhet. Meg is történt.

Napok óta érkeznek a gratulációk a battonyai szerb iskola tanárához. Bóka-Gulyás Nóra egy felkérésre Boris Brechja világhírű német Dj és zenei producernek megfestett egy ajándéknak szánt képet. A Békés megyéből a budapesti koncertre készülő csapat ugyanis személyes meglepetéssel szeretett volna kedveskedni kedvencüknek.

A battonyai Bóka-Gulyás Nóra képeivel lepték meg a Békés megyei rajongók a sztár Dj-t

– Nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy egy korábbi munkakapcsolatnak köszönhetően a sztár Dj magyar rajongóinak az eszébe jutottam. Borist a barátnőjével és kedvenc kocsijával együtt ábrázoltam és a már védjegyévé vált velencei karneváli maszk se maradhatott le a képről – mesélte a motivációt Nóri, akinek a festménye napjainkban bejárja a világháló jóvoltából az éteri világot, a sok tíz-, sőt, sok százezer rajongó lájkolja Boris Brechja oldalán. A zenész megosztotta az ajándékozás meghitt pillanatait is. Látszik, a neki szánt szuvenír meghatotta, nagy örömmel fogadta és osztotta meg a világgal a social média felületén.

Nóri azt is elmesélte, festett két másik képet is, azt pedig dedikáltatták a zenésszel a békéscsabai rajongók.

A békéscsabai Dalmadi László, Alberti Piroska és Fedor Ferenc a dedikálásra vitt képet mutatják

A battonyai művész pedig azt tapasztalja, Instagram oldalán megszaporodtak a lájkok, képeit felfedezték nagyon sokan, két másik német Dj is nagyra értékelte a látottakat.

S hogy valójában ki is Boris Brechja? – nos, ő hazánk legnagyobb techno koncertjének a főszereplője, amivel a hétvégén megtöltötte a Budapesti Papp László Sportarénát. Boris Brejcha november 5-én tért vissza Magyarországra egy 3 órás exkluzív szettel, egy 9 órás techno maraton keretein belül, a Supernova Techno prezentálásában. Extrém hanggal, valamint exkluzív színpad-, és fénytechnikával lepte meg rajongóit (nagyon sokan érkeztek Budapestre a környező országokból is a koncertélmény kedvéért).

S hogy ki Bóka-Gyulyás Nóra, a sokszínű alkotó? Battonyai rajztanár, de alkalmazott grafikus képesítéssel is rendelkezik, s akinek ízlésvilágát Lonovics László formálta. Több kiállításon is bemutatkozott már. Változatos technikával dolgozik, számára a legkedvesebb az akvarell. Az architecturális téma a kedvence. Kikerülnek kezei közül grafikák is, tűfilccel készít expresszív műveket. Fest portrékat, filmhősöket. Legfontosabb szakmai célja az alkotás, a rajz szeretetének kialakítása, a tehetséges fiatalok támogatása.