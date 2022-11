Dr. Nagy István köszöntőjében kitért arra, volt idő, amikor néhányan azt gondolták, hogy a piacok felett eljárt az idő, és csak a tömegáru-termelésnek van jövője. Mint mondta, sokszor értelmetlen szabályokkal és akadályokkal próbálták ellehetetleníteni, hogy a termelők helyben értékesítsék portékáikat, még akkor is, ha ennek nyomán elnéptelenedtek falvak.

– A piacok ma újra reneszánszukat élik, szeretünk odajárni, találkozni az emberekkel. A pultokon, asztalokon nem csak friss hazai zöldségek, gyümölcsök, tej-, vagy hústermékek sorakoznak, de ott van a termelők munkája, felelőssége, egyénisége, szíve-lelke, szeretete is, hiszen igazán jót csak valódi elhivatottsággal lehet készíteni – fogalmazott dr. Nagy István. – Ugyanakkor a piacoknak konkrét gazdasági hasznuk is van, a hazai termékek megvásárlásával a hazai munkahelyek megőrzését, a gazdasági nehézségek mielőbbi leküzdését is segíthetjük.

Dr. Nagy István

Kifejtette, a piacok hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, hiszen a helyben termelt és értékesített árut nem kell utaztatni, azokat a szállításhoz külön csomagolni, illetve a piac segít a helyben maradásban és az identitás megőrzésében is.

Az agrárminiszter elmondta, a piacokban rejlő komplex lokális gazdaságfejlesztési lehetőségekre fókuszálva olyan programot dolgoztak ki, amely támogatja a hazai kistermelőket, kereskedőket, és így közvetett módon a magyar családokat és vásárlókat. Kiemelte, 2020 novemberében elindították a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó támogatási formát a Vidékfejlesztési Program keretéből, és szintén két éve meghirdették a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztésére irányuló pályázatot vidéki önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére. Utóbbi kapcsán olyan partnereket kerestek, akik lehetőséget kívántak adni helyi termelőknek, hogy helyben értékesítsék termékeiket, ne kelljen azokat utaztatniuk, és ne kényszerüljenek méltatlan alkudozásba multinacionális áruházláncokkal.

– A piacok fejlesztését célzó felhívásra összesen több mint 11,5 milliárd forintot fordítottunk országosan – tette hozzá, majd hangsúlyozta, a program céljai pedig találkoztak a mezőberényi önkormányzat fejlesztési terveivel.

Dankó Béla

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, a település, a helyi termelők, helyi emberek életében nagyon fontos szerepet játszhat majd a felújított csarnok: – A létesítmény segít egészséges élelmiszerhez és más termékekhez juttatni a városban és környéken élőket. A beruházás emellett hozzájárul a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez, hiszen ha helyi terméket vásárolunk helyi termelőktől, hozzájárulunk a helyi munkahelyek megőrzéséghez, a családok megélhetéséhez.

Dankó Béla hangsúlyozta, a csarnok nem csak úgy szolgálja a közösséget, hogy a kereskedelem számára megfelelő teret biztosít, hanem számos civil rendezvénynek is helyet ad: – Így hétfőn egy fontos közösségi teret is átadhattunk – fogalmazott. – A fejlesztés beleilleszkedik abba a sorba, amely az elmúlt éveket jellemezte, beillik abba az 5,5 milliárd forint támogatásba, ami Mezőberénybe érkezett. Ebből az önkormányzat több mint kétmilliárd forintos forrásban részesült, de érkeztek források vállalkozásokhoz, vállalkozókhoz, termelőkhöz is.

Siklósi István