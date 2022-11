Kraller Jószef polgármester elmondta, konszenzusra jutottak abban, hogy ha szerényen is, de a várakozást, a lelki táplálékgyűjtést a közösségben is megélik, sorra is vették, mi áll már rendelkezésre a négy adventi hétvége megtartásához.

– Fenyőfákat már ajánlottak fel a városközpontba és Bánkútra is, készen van az adventi koszorúkeret a díszítéssel, valamint a Betlehem és a Mikulás postaládája. Megvannak a fényfüzérek, a fenyődíszek, kalendáriumi zsákok, a karácsonyi szelfidekorációk és a játszóházi kellékek is. Az óvodások, az általános iskolások, valamint a civilek is jelezték, hogy készülnek hagyományos műsorral egy-egy hétvégére – sorolta a polgármester.

Hozzáfűzte, a négy gyertyagyújtást minden évben vendéglátás kísérte településükön, de ennek időről időre jelentős költségvonzata volt, legtöbbször vállalkozások, civil szervezetek segítették az anyagiak előteremtését.

– Most még nagyobbra nőttek a terhek, hiszen megemelkedtek az alapanyag- és energiaárak, viszont önkéntesekből szerencsére nincsen hiány, a helyi egyesületek, alapítványok is felajánlották minden eszközüket az ünnepi készülődéshez – sorolta Kraller József, hangsúlyozva, mind a négy adventi vasárnapon tartanak megvendégelést; forró teával, forralt borral, zsíroskenyérrel, kolbásszal várják majd a lakosokat, sőt szeretnénk olykor csőrögével és kürtőskaláccsal is kedveskedni.

Utóbbiakhoz várják az alapanyagokat, a lisztet, olajat, tartós tejet, tojást, élesztőt, cukrot, porcukrot, tejfölt, vaníliáscukrot, pálinkát, faszenet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete keddenként délután, míg a Boldog Otthon Alapítvány munkatársai szerdánként délelőtt gyűjtik az adományokat a művelődési ház előtti faházban. A polgármester elmondta, ha valaki nem tudja személyesen elvinni a felajánlását, házához kimennek az önkéntesek.